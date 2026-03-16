FM大阪「春改編」昼のワイド番組を21年ぶり刷新 谷口キヨコ・松岡充・小嶋花梨が担当 松岡は自身初のワイド番組生放送
FM大阪は16日、昼の新ワイド番組『iDoBuddy（イドバディ）』（月〜木 前11：30〜後3：00）を放送開始すると発表した。SOPHIA・松岡充、小嶋花梨（元NMB48キャプテン）、谷口キヨコが同局のお昼の顔となり、4月1日からスタートする。
【写真】FM大阪の新ワイド番組『iDoBuddy』を担当…谷口キヨコ、松岡充、小嶋花梨
2005年4月から放送していた長寿番組『LOVE FLAP』が、3月末で終了。新番組『iDoBuddy』は、関西にゆかりのあるパーソナリティーを迎え、谷口が月・火曜、松岡が水曜、小嶋が木曜を担当する。
番組タイトル『iDoBuddy』は、みんなが気軽に集まり話したいことを話す井戸端会議のような場であり、リスナーのお昼の相棒（Buddy）でありたいという思いを込めた。日々の生活に寄り添う話題や、心地よい音楽とともに、みんなの声が集まる時間を届ける。
松岡は、各局でラジオパーソナリティーを担当経験があり、今回、初のワイド番組生放送を担当する。
■新番組『iDoBuddy（イドバディ）』
放送局：FM大阪（85.1MHz）
放送時間：2026年4月1日（水）より毎週月曜〜木曜 午前11時30分〜午後3時
パーソナリティー：
月曜・火曜 谷口キヨコ
水曜 松岡充（SOPHIA）
木曜 小嶋花梨
■松岡充からのメッセージ
SOPHIA 松岡充です。僕はラジオで育ちました。
多感な10代に、ラジオで、心を揺さぶる音楽に魅了され、ラジオで、人は誰もそれぞれの場所で必死で生きている事を知り、ラジオで、悲しみの中から抜け出す方法を知り、ラジオで、人を愛する切なさを学びました。
時代が進化して行けば行く程、ラジオの様な人肌を感じられるメディアは不可欠になります。温かく、完璧ではなく、時には厳しく、そして、突き放さない、求める人が安心して居られる場所の様な、番組で皆さんをお待ちしたいと思います。
FM大阪 iDoBuddy（イドバディ）4月1日（水）スタートです。
番組でお待ちしてますね。
■谷口キヨコからのメッセージ
「こんにちは、FM大阪 iDoBuddy 谷口キヨコです！」
4月からこうしてリスナーさんにご挨拶できる期待感で、ワクワクしています。
お昼のこの時間にリスナーさんはどんなことをして聞いてくれてはるんかなぁ…どんな曲が聞きたいんかなぁ…どんな情報をほしいと思ってはるんかなぁ…ひっくるめて、どうしたらリスナーさんは楽しんでくれはるかなぁ。それを常に思いながら、私たちはラジオを作っています。
私たちの創意工夫が、リスナーさんの思いと交差する瞬間、そしてその思いがかさなり、続いていき、ラジオを通して「日常にある小さな小さな絆」になりますように。
そうなるように願いをこめてiDoBuddyというラジオを作っていきます。
■小嶋花梨からのメッセージ
この春から『iDoBuddy』で木曜日を担当することになりました、小嶋花梨です。
アイドルとして活動してきた時間を経て、気づけば今年で27歳。最近は仕事や生活、そして自分の人生と、以前よりもじっくり向き合うようになりました。
ラジオは、 ありのままでいられる場所だと思っています。私も背伸びをせず、自然体のままで、リスナーの皆さんとお話しするような感覚で番組をお届けできたら嬉しいです。
そして私自身も、リスナーの皆さんの日常や言葉から、沢山のことを学びながら成長していきたいです。
『iDoBuddy』が皆さんの日常の中で、ふっと肩の力が抜けたり、くすっと笑えるお昼の時間になりますように！
【写真】FM大阪の新ワイド番組『iDoBuddy』を担当…谷口キヨコ、松岡充、小嶋花梨
2005年4月から放送していた長寿番組『LOVE FLAP』が、3月末で終了。新番組『iDoBuddy』は、関西にゆかりのあるパーソナリティーを迎え、谷口が月・火曜、松岡が水曜、小嶋が木曜を担当する。
松岡は、各局でラジオパーソナリティーを担当経験があり、今回、初のワイド番組生放送を担当する。
■新番組『iDoBuddy（イドバディ）』
放送局：FM大阪（85.1MHz）
放送時間：2026年4月1日（水）より毎週月曜〜木曜 午前11時30分〜午後3時
パーソナリティー：
月曜・火曜 谷口キヨコ
水曜 松岡充（SOPHIA）
木曜 小嶋花梨
■松岡充からのメッセージ
SOPHIA 松岡充です。僕はラジオで育ちました。
多感な10代に、ラジオで、心を揺さぶる音楽に魅了され、ラジオで、人は誰もそれぞれの場所で必死で生きている事を知り、ラジオで、悲しみの中から抜け出す方法を知り、ラジオで、人を愛する切なさを学びました。
時代が進化して行けば行く程、ラジオの様な人肌を感じられるメディアは不可欠になります。温かく、完璧ではなく、時には厳しく、そして、突き放さない、求める人が安心して居られる場所の様な、番組で皆さんをお待ちしたいと思います。
FM大阪 iDoBuddy（イドバディ）4月1日（水）スタートです。
番組でお待ちしてますね。
■谷口キヨコからのメッセージ
「こんにちは、FM大阪 iDoBuddy 谷口キヨコです！」
4月からこうしてリスナーさんにご挨拶できる期待感で、ワクワクしています。
お昼のこの時間にリスナーさんはどんなことをして聞いてくれてはるんかなぁ…どんな曲が聞きたいんかなぁ…どんな情報をほしいと思ってはるんかなぁ…ひっくるめて、どうしたらリスナーさんは楽しんでくれはるかなぁ。それを常に思いながら、私たちはラジオを作っています。
私たちの創意工夫が、リスナーさんの思いと交差する瞬間、そしてその思いがかさなり、続いていき、ラジオを通して「日常にある小さな小さな絆」になりますように。
そうなるように願いをこめてiDoBuddyというラジオを作っていきます。
■小嶋花梨からのメッセージ
この春から『iDoBuddy』で木曜日を担当することになりました、小嶋花梨です。
アイドルとして活動してきた時間を経て、気づけば今年で27歳。最近は仕事や生活、そして自分の人生と、以前よりもじっくり向き合うようになりました。
ラジオは、 ありのままでいられる場所だと思っています。私も背伸びをせず、自然体のままで、リスナーの皆さんとお話しするような感覚で番組をお届けできたら嬉しいです。
そして私自身も、リスナーの皆さんの日常や言葉から、沢山のことを学びながら成長していきたいです。
『iDoBuddy』が皆さんの日常の中で、ふっと肩の力が抜けたり、くすっと笑えるお昼の時間になりますように！