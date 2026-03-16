ボクシングWBC世界ライトフライ級新王者となった岩田翔吉（30＝帝拳）が世界王座返り咲きから一夜明けた16日、都内の所属ジムで会見した。15日は横浜BUNTAIでWBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回1分33秒負傷判定勝ちし、約1年ぶりに世界王座へ返り咲いた。

初めてつかんだ緑のベルトを手にしながら「ホッとしているが次に向けて動き出したい気持ちが強い。まだアドレナリンが抜けてない」と高ぶりが収まっていない様子。「ラーメンを食べて帰った」という前夜は、試合映像を見返したことも明かし「練習していたことがしっかり出せた。ただ相手の4回のバッティングはヒッティング。映像で見ても頭は当たっていなかった」と“負けん気”ものぞかせた。

次戦はWBC同級休養王者カルロス・カニサレス（33＝ベネズエラ）との団体内統一戦か、同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ）の挑戦を受けることが濃厚で、WBCから指令待ちの状態。一方で岩田は「日本人同士はずっとやってみたい」と改めて日本人王者との統一戦を熱望した。

来月3日に元WBO世界ミニマム級王者でWBA世界ライトフライ級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）がWBA＆WBO統一世界同級王者サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に挑戦する。同一戦を現地観戦することを明かしており「ニュートラルだが、しっかりと見ようと思う」と谷口の勝利を期待している様子だった。