歌手鈴木亜美（44）が16日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。番組初出演で、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での推し選手について実名公表した。

番組では、15日に準々決勝でベネズエラに敗退した侍ジャパンの日本のプロ野球チームに所属する選手らについて、帰国する選手を成田空港でカメラスタッフが待ち受けた。現場からの映像を含めて、待ち受ける画像などを紹介した。

MCの石井亮次はWBCの試合について「鈴木亜美さんもご覧になっていたんですか」と質問。鈴木は「そうですね。子どもたちも野球をやっているので、常に目が離せない状況で。でも、熱が入りますね。さらに応援に」と答えた。

石井から「鈴木さん、ファンの選手とかいらしゃるんですか。侍ジャパンの中で」と尋ねられると、「聞いちゃいますか。言っちゃっていいんですか」と口を両手を抑えた。「盗塁王の周東先生」と福岡ソフトバンクの周東佑京外野手の名前を「先生」付けで公表した。ユージに「先生？ 先生って呼んでるんですね」とツッコミを入れられても、「カッコいいですね」と笑顔で返した。