テレビプロデューサーおちまさと氏（60）が16日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。番組初登場で番組セットに感動していた。

おち氏は番組初登場。MCの石井亮次から「プロデューサーのおちまさとさんです。よろしくお願いします」とあいさつされ「おちさんが、めちゃくちゃゴゴスマのことが好きでという話はのちほど」と紹介された。

おち氏は「スタジオのセットが…」と着席した場所からぐるりと周囲を見渡して感動したような表情を浮かべて「ほんもの」とはしゃいでいた。同じくコメンテーターのオアシズ大久保佳代子から「興奮しちゃって」とツッコまれてニッコリ笑顔をみせた。

この時刻は、成田空港でカメラスタッフが米国から帰国する侍ジャパンメンバーの姿を狙っていて、石井亮次が「成田空港の様子をみてみましょう。当直ロビー、マスコミ、カメラ待ってますねー。このあと、侍ジャパン、日本で活躍されるみなさんが帰国されるという」と現場の様子を伝えた。

石井が「おちさんはファンの方とかいらっしゃいますか」と聞くと、おち氏は「本当に大谷さんが好きで、今回ドーム4試合見に行けて、バックネット裏で…タクシーで大谷さんに会いにいけるという。こんなぜいたくなことはなかったですね」と感慨にふけっていた。