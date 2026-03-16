ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北九州市八幡東区のビル火災で消防車出動 西本町4丁目2番付近（3月1… 北九州市八幡東区のビル火災で消防車出動 西本町4丁目2番付近（3月16日午後2時32分ごろ） 北九州市八幡東区のビル火災で消防車出動 西本町4丁目2番付近（3月16日午後2時32分ごろ） 2026年3月16日 14時45分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北九州市消防局によると、16日午後2時32分ごろ、同市八幡東区西本町4丁目2番付近でビル火災のため消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・みやま市でNTTドコモや警察官名乗る偽電話 「携帯電話18万4千200円の未払いがある」と捜査二課を名乗る警察官と交代 個人宅に発生 福岡・嘉麻市の住民宅に「逮捕状」と記載された書類が配達される 「警察が送ることはありません」と嘉麻署が注意喚起 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, ホテル, イベント, 床暖房, 訪問介護, 明治大学, 埼玉, ダイス, 工場, 井の頭線