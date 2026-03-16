◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

ベネズエラ戦で3ランホームランを放った森下翔太選手がWBCを振り返りました。

鈴木誠也選手が初回に盗塁で足を痛め途中交代となりました。代わって出場したのが森下選手。1次ラウンドでは2本のホームランを放った鈴木選手の大きな穴を埋めるよう、3回に3ランホームランを放ち逆転の一打となりました。

「タイミングはベンチで合わせてたのでいきなりの事だったので、とりあえず頭を冷静にしていきました。自分なりの100％を出そうとしたのでいい形につながった。ああいう所で打つのを求められてWBC選ばれたと思うのでそういう意味では最後の最後で打点にはつながったかな」と話します。

それでも「ホームランや長打力はすごいなと感じましたし、一人一人の走塁の意識をベネズエラから守ってて伝わりました」とメジャーリーガーとの対戦で多くを学んだと言います。「メジャーリーガーの人たちとも肌感覚で体験出来たのは自分の一つ基準になった。もっともっとまだまだ足りない部分多いなと思ったので、トレーニングしっかり積んでもっともっとレベルアップしたい」と前を向きます。

過去にはプレミア12などで侍ジャパンとして選出された森下翔太選手ですが、WBCでの経験はまた違ったと言います。「メジャーリーガーが1番多く出てるので、それだけで野球の怖さだったり個々の強さを他の大会より違ったレベルの高い大会。負けてしまったがいい大会だと思います」と話しました。