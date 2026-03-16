米国ロサンゼルスのハリウッド・ドルビー・シアターで現地時間１５日、第９８回「アカデミー授賞式」が開催され、グローバルな人気を博したＮｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が「長編アニメーション賞」と「主題歌賞」の２冠獲得という快挙を成し遂げた。そんな中、受賞スピーチが強制終了となり物議を醸していると１６日、韓国メディアの朝鮮日報などが報じた。

記事によると、主題歌賞を獲得した楽曲「Ｇｏｌｄｅｎ」の歌唱、共同作詞・作曲を手がけたＥＪＡＥが受賞スピーチで喜びを伝えた後、次のチームスタッフへマイクを渡した瞬間、退場を促す音楽が流れて来たという。準備して来たメモを出し、言葉を続けようとしたが音楽は止まらず、カメラは舞台全体に転換され次のシーンへと移ってしまったとした。

そのため、共同作詞家のマーク・ソーネンブリックをはじめ、作曲家のクァク・ジュンギュ、イ・ユハン、ナム・ヒドン、ソ・ジョンフンらはコメントすることができなかったと伝えた。

この事態についてＣＮＮは「オスカーは、Ｋ-ＰＯＰをそこまで軽視してはならない」と指摘したとし、他米国メディアも「アカデミー授賞式で、Ｋ-ＰＯＰファンを激怒させる事態が発生した」「本当に意味のある瞬間であり、時間が十分にあればもっとすばらしいシーンになっていた。実に恥ずかしい出来事」と報じていると伝えた。