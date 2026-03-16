俳優の大泉洋（５２）、斎藤工（４４）、池松壮亮（３５）が１６日、都内で飲料メーカー「サントリー」の「“果皮”でつくったサワー『ＴＨＥ ＰＥＥＬ』商品説明会＆新ＴＶーＣＭ発表会」に登壇した。

新ＣＭは黄色以外がモノクロの世界観で表現され、大泉は「（撮影で）黄色だけが発光するんですよ」と明かした。現場では黄色の服の人が増えていたといい、池松から「（監督が）全身黄色でした」と言われると、大泉は「あの人は阪神タイガースファン？だから黄色くなっちゃう」と笑わせた。

イベントでは３人でレモンの皮むき対決。一番速くむき終わった大泉は、隣の池松の様子を観察し、「あ！（皮が）きれました！池松くんの！契約終了！」と楽しげにツッコんだ。対決では最も果肉を傷つけずにむいた池松が優勝し、『果皮マイスター』に認定された。池松は「えっ」と驚きの表情だったが、大泉は「疑惑の判定としかいいようがない」と詰めより、斉藤は「これは世論にゆだねたい」と渋い表情で笑いを誘った。

池松に果皮マイスターのバッジが渡されると、大泉は「この男はそんなにほしがってない。いらないだろ！」と悔しがった。さらに「（池松が出演中の）大河（ドラマ）の本番でもつけてほしい、着物に」といじり、終始楽しげだった。