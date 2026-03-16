第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で敗退した日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）とNPB所属の22選手、スタッフが16日、成田空港着の航空機で帰国した。空港スタッフによると帰国した選手・関係者は78人、集まった報道陣は100人。到着ロビーではファン400人が出迎えた。

決戦の地マイアミに向けて出発してからわずか6日、無念の敗戦から26時間、メジャー組を除く侍メンバーが帰国。白地のチームパーカを着た近藤健介、源田壮亮らが到着ロビーに姿を現すと「お疲れさま〜！」「よく頑張った」などねぎらいの声が飛んだ。井端監督やコーチ陣、選手たちに笑顔はなく、侍ジャパンのキャップやタオルを掲げながら待っていたファンの声に頭を下げ応えた。

1次ラウンドC組1位の侍ジャパンは14日（日本時間15日）に同D組2位のベネズエラと米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで対戦。5回までリードも、6回にアブレイユに逆転3ランを打たれ5―8で敗れ、同大会史上初めて8強で敗退した。

現地では米国に残るエンゼルス・菊池に見送られる中、22選手が続々と空港に向かうバスに乗車。高橋は「お疲れさまでした！」と報道陣に一礼しながら乗り込んだ。井端監督はバスに乗り込む際に自身の進退について聞かれ「結果が全てなので」と今大会限りで退任することを示唆した。

前回23年大会で優勝した際には、成田空港が侍ジャパンメンバーを乗せたチャーター機を祝福の放水シャワーで出迎える粋な計らい。到着ロビーにはファン1200人が駆け付け、取材のプレスは200人、警備には60人が対応するなど大フィーバーに沸いた。