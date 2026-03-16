今日3月16日(月)、高知で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。気象台が開花を観測している標本木(ソメイヨシノ)の中では全国トップを切っての開花となりました。

今日16日高知市で桜が開花 15日の宿毛市に続く

今日16日(月)、気象台より高知の桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されました。平年(3月22日)より6日早く、昨年(3月23日)より7日早くなりました。

また、昨日15日(日)には、高知県宿毛市の桜の開花も発表されています。宿毛市では昨年(3月22日)より7日早くなりました。





※宿毛市では、気象庁の機関である測候所の無人化に伴い桜の観測が行われなくなった後、市職員の方が独自に標本木を定めて観測を続け、5輪以上の開花が確認されると開花を発表しています。

2週間天気 気温は平年より高く、天気は周期天気に変化

2週間天気を見てみますと、数日の周期で天気が変わりやすくなるでしょう。晴れる日が多いものの、雨の降る日もある見込みで、植物の成長を促す十分な日差しと適度な雨に恵まれそうです。気温は平年を上回る日が多く、来週になると20℃前後まで上がる所が多くなるでしょう。

来週末にかけて、四国各地で桜開花ラッシュへ

四国の桜の開花は、平年より早い予想です。

この先も桜開花リレーは順調に受け継がれ、来週末にかけて四国各地から続々と桜の便りが届くでしょう。