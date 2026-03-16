今日16日高知で桜開花 15日は宿毛でも 四国で桜の開花リレー始まる
今日3月16日(月)、高知で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。気象台が開花を観測している標本木(ソメイヨシノ)の中では全国トップを切っての開花となりました。
今日16日高知市で桜が開花 15日の宿毛市に続く
今日16日(月)、気象台より高知の桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されました。平年(3月22日)より6日早く、昨年(3月23日)より7日早くなりました。
また、昨日15日(日)には、高知県宿毛市の桜の開花も発表されています。宿毛市では昨年(3月22日)より7日早くなりました。
2週間天気 気温は平年より高く、天気は周期天気に変化
2週間天気を見てみますと、数日の周期で天気が変わりやすくなるでしょう。晴れる日が多いものの、雨の降る日もある見込みで、植物の成長を促す十分な日差しと適度な雨に恵まれそうです。気温は平年を上回る日が多く、来週になると20℃前後まで上がる所が多くなるでしょう。
来週末にかけて、四国各地で桜開花ラッシュへ
四国の桜の開花は、平年より早い予想です。
この先も桜開花リレーは順調に受け継がれ、来週末にかけて四国各地から続々と桜の便りが届くでしょう。