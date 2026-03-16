安値から少し戻すも、上値は重い イラン情勢にらむ展開継続＝オセアニア為替概況



イラン情勢をにらみながらの展開が継続。豪ドル/ドルは0.70ドル台を回復。先週末に有事のドル買いから0.6980ドル付近まで売りが出て週の取引を終えると、週明けは0.6990ドル台でスタート。0.6982ドルを付けるなど、朝方は豪ドル安ドル高が優勢。その後0.7000ドル台を回復すると、0.7000-0.7020ドルを中心とした推移となった。新規材料に欠け、動きがやや落ち着いた。



NZドル/ドルも同様に先週末はドル高が優勢となり、0.5770ドル台を付けた。朝は0.5780ドル台でスタートし、0.5778ドルを付ける動きも、その後0.5810ドル台まで調整が入っている。



豪ドル円は対ドルでの安値からの買い戻しもあり朝の111円50銭台から少し戻して111円90銭台を付ける場面が見られた。112円台を回復するほどの勢いはなく、111円台後半での推移が午後まで続いた。NZドル円も朝の92円30銭前後から92円76銭まで反発。午後は92円台後半での推移となった。



＊今週の主な予定



豪州

03/17 12:30 中銀政策金利 （3月） 予想 4.1% 前回 3.85%

03/18 08:30 Westpac先行指数 （2月） 前回 -0.05% （前月比）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 予想 2.0万人 前回 1.78万人 （雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 予想 4.1% 前回 4.1% （失業率）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 前回 5.05万人 （正規雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 前回 -3.27万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

03/18 06:45 経常収支 （2025年 第4四半期） 予想 -49.0億NZドル 前回 -83.65億NZドル

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 0.4% 前回 1.1% （前期比）

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 1.7% 前回 1.3% （前年比）

03/20 06:45 貿易収支 （2月） 前回 -5.19億NZドル



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