ＷＢＣ連覇を狙うも、日本時間１５日の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れて終戦した侍ジャパンのメンバーを乗せたチャーター便が１６日、成田空港に着陸した。ＭＬＢで戦う選手は米国に残るため、ＮＰＢ組の選手が帰国。激闘から約１０時間後にはマイアミ国際空港に向かい、日本まで１４時間３３分の長旅だった。

同空港の到着ロビーにはチャーター便の到着３０分ほど前から約１００人のファンが集まり、到着直前には約３００人のファンが集まった。世界一に輝いた２３年ＷＢＣからの帰国時にはロビーを埋め尽くすほどの人が押し寄せていた。今回は会見もなく、比較的ひっそりとした帰国となった。８強止まりだったこともあってか、井端弘和監督（５０）や選手らが見えても歓声などはあまりなく、大きな混乱も見られなかった。

前日のベネズエラ戦では先発した山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が初回にいきなり先頭打者アーチを浴びる幕開けとなったが、その裏に大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が今大会３号となるお返しの先頭打者弾。１点を追う３回には佐藤輝明内野手（２７）＝阪神＝の適時二塁打、途中出場となった森下翔太外野手（２５）＝阪神＝の３ランで一気に逆転したが、その後リリーフした投手がベネズエラの強力打線につかまり、５―８で敗戦。ＷＢＣは今回で６度目の開催だったが、日本が準決勝に進めず８強で姿を消したのは初めてだった。

敗戦から一夜明け、マイアミのチーム宿舎で取材対応した井端監督は「結果が全てなので」と今大会限りで代表監督を退任する意向を表明。２８年ロサンゼルス五輪を目指す戦いは次の監督に託すことになるが、「今回は負けましたけど、日本がさらに力をつけて次回は勝ってほしい」と願っていた。

２３年１０月に侍ジャパン監督に就任した井端監督。集大成となった２６年ＷＢＣは大谷、山本ら史上最多８人のメジャーリーガーを招集し、史上最強の侍をそろえたが、一方で大会前には松井裕樹（パドレス）ら救援投手に負傷者が続出するというアクシデントに見舞われた。その中でも１次ラウンドは４戦全勝で１位通過。大谷を１番に置き、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）らを中軸に据えた打線は歴代屈指の破壊力を誇ったが、連続世界一には届かなかった。