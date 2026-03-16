プロボクシングＷＢＣ世界ライトフライ級新チャンピンの岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が１６日、都内の所属ジムで王座獲得から一夜明け、喜びの会見を行った。１５日（横浜ＢＵＮＴＡＩ）にチャンピオンのノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を８回負傷判定で破り、１年ぶりの王座返り咲きに成功。負ければ後がない崖っぷちの状態から見事にベルトを奪取した。

「ほっとしている。試合を映像で見て、練習してきたことが出せてよかった。２１年間の格闘技人生で一番集中して練習できた」と振り返った。一点、不満だったのが「４ラウンドでノックアウトが左目上をカットしたのはバッティングと判断されたが、ヒッティングだと思う。映像を見ても頭は当たっていない」とパンチでのカットを強調。８回のストップがパンチでの負傷ならばＴＫＯ勝ちだっただけに、残念がった。

足を使うスタイルでノックアウトを完封した。田中繊大トレーナーも「今回は、岩田がかつてやっていたスタイルを思い出させて試合に臨ませることがテーマだった。その通りのボクシングをしてくれた」と、アマ時代にやっていた足を使うスタイルを取り戻し、ＷＢＯ王座に続き２つ目のベルトを手にすることに成功した。格闘技を始めた頃の恩師でもある山本”ＫＩＤ”徳郁さん（享年４１）の誕生日（３月１５日）という特別な日に王座返り咲き。日にちは未定だが、「墓前に勝利報告に行きます」という。

注目される初防衛戦は７月か９月に指名試合（１位挑戦者）となり、相手は休養王者のカルロス・カニサレス（ベネズエラ）か、１位のエリク・バディージョ（メキシコ）を予定している。「自分にしか出せない色を出せるチャンピオンになっていきたい。試合を見ている人が、胸を熱くする試合をしていきたい」と今後への抱負を口にした。