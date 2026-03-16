濱口優、南明奈との交際中に週刊誌記者と遭遇 特徴語る「助手席の人と目が合って…」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が15日に更新された俳優・杉浦太陽のYouTubeチャンネルにゲスト出演。妻でタレントの南明奈（36）との馴れ初めを明かした。
【写真】ラブラブ！南明奈が公開した夫・濱口優＆3歳長男のほのぼの親子ショット
動画では、杉浦とカジサックが濱口をゲストに迎え「嫁大好きパパの会」としてトークを展開した。
濱口の告白で交際を始めた2人。お互いにマネジャーにも報告するなど、事務所公認の仲だったことを明かした。
ある時に「週刊誌に撮られて。撮られたのがわかったんですよ。赤いランプが光った後に、パチッって光るフラッシュも見て」と週刊誌記者に遭遇したことを明かした。
2人の間で「今、撮られたよね」「お話しに行く？」というようなやり取りを通して車に近づいたところ「車がバーンって行ってしまった」といい、その数週間後に2人の交際報道が出たという。濱口は特徴について「その時は(移動車が)白いベンツやってん。高級車で追いかけてくるらしくて」と話していた。
続けて「何回か撮られたなというのはあったんですよ」と明かし、「ワゴンの後ろでスモークが貼られているのに、何回かピンピンピンて光るんですよ」と撮影された時の様子を振り返った。
2人は「横をすれ違った時にインタビューされたら認めよう」と話し、車に近づいたところ、「助手席の人と目が合って」お辞儀をしたという。記者側もお辞儀を返してきたといい「出てくるかと思ったら出てこなくて」と堂々とした様子を語っていた。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。
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動画では、杉浦とカジサックが濱口をゲストに迎え「嫁大好きパパの会」としてトークを展開した。
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ある時に「週刊誌に撮られて。撮られたのがわかったんですよ。赤いランプが光った後に、パチッって光るフラッシュも見て」と週刊誌記者に遭遇したことを明かした。
続けて「何回か撮られたなというのはあったんですよ」と明かし、「ワゴンの後ろでスモークが貼られているのに、何回かピンピンピンて光るんですよ」と撮影された時の様子を振り返った。
2人は「横をすれ違った時にインタビューされたら認めよう」と話し、車に近づいたところ、「助手席の人と目が合って」お辞儀をしたという。記者側もお辞儀を返してきたといい「出てくるかと思ったら出てこなくて」と堂々とした様子を語っていた。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。