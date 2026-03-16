アテネ五輪柔道銀メダリストの柔道家、泉浩氏（43）の妻で女優、タレントの末永遥（39）が16日、ブログを更新。苦しい思いをしたという出来事を明かした。

末永は「ご心配おかけしました」と久しぶりの投稿となったことを詫びるとともに「年が明けてからの今日まで…本当に色々ありました。。。」「本当にこの2ヶ月半は生きた心地がしなかった」と切り出し、「信頼していた人からの大嘘 裏切り 家族同様の友人との一生の別れ それでもふりかかってくる諸々の業務 ※確定申告は安定に今年も深刻でした（笑） ※報告書作成のためのPC業務も地獄でした（笑）」とユーモアを交えつつ振り返った。

幼い子どもたちの育児や確定申告も重なり「正直に本当に心も体も限界でした。特に裏切られて負った深い傷はなかなかのエグられようで…回復にはとても時間が必要かなと思います。今も尚 毎晩毎夜 夜中に悪夢でうなされ 恐怖で飛び起き目が覚めます 激しい動悸でふたたび寝付けず なんとか寝落ちれたと思ったらもう朝 ここのところ2ヶ月半程はほぼ寝れていません」と現状を説明。「心を壊されるってやっぱりツラい」と吐露し、「それでもなんとか子供たちを守るため必死に生きています」とつづった。

厳しい状況が続く中、子どもたちに癒やされ、さらに「新しいことにも挑戦！はじめました 良いストレス発散になっていると思います!!」と報告。「時間をかけて壊れた心の修復に努めたいと思います。心配をかけてごめんなさい」とつづった。

末永は子役時代の94年にNHK朝の連続テレビ小説「かりん」で女優デビュー。06年には「轟轟戦隊ボウケンジャー」に出演し、子供たちの人気者になった。14年2月に泉氏と結婚し、17年12月に第1子男児、22年11月に第2子女児を出産した。