TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。自身に寄せられた一部批判に対し「全部反論してやるよ！」と声高に宣言した。

同時間帯では、ニッポン放送と文化放送がWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本対ベネズエラ戦を生中継。そんな状況での生放送だった。

安住アナはアラブ首長国連邦（UAE）から日本へ帰国することになったリスナーのメールを紹介。その上で、現在の中東情勢について言及していた。その後、別の話題に移った後「今日はXで私のことについて文句言ってるやつには、いちいち噛みついていきますからね。冗談じゃないよ」と高らかに宣言。

「さっきの中東情勢の感想も中途半端だなんて言ってね。久米宏（さん）だったらもうちょっと中東情勢を細かく詳らかに語っているだろうと。お前はだからキャスターじゃないんだよって書いてるやつがいたけど」と一般アカウントの名前を読み上げた上で「ふざけんじゃないよ！何だよ？」と語った。

さらに「俺はこないだの爆笑（問題）太田（光）さんの放送聴いて感化されちゃったからね。ずっとサンドバッグになってても何にもなりゃしないから。全部反論してやるよ！」と続けた。

爆笑問題の太田は10日深夜放送の同局系「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）で番組冒頭から大爆発。自身が出演した2月のTBS系選挙特番出演をめぐって自身に寄せられた数々の悪評に対し、1時間以上に渡って反論。ネット上では「神回」などと称賛されている。