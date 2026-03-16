【なでしこジャパン】11月29日に広島、12月５日に岡山で親善試合を実施！対戦国は調整中。アジア女王として臨めるか
日本サッカー協会は３月16日、なでしこジャパンが11月29日に広島（エディオンピースウイング広島）、12月５日に岡山（JFE晴れの国スタジアム）で、国際親善試合を実施すると発表した。対戦国とキックオフ時間は調整中とのことで未定だ。
なでしこジャパンは現在、女子アジアカップに参戦中。３月15日の準々決勝でフィリピンに７−０で大勝し、すでに来夏にブラジルで開催されるワールドカップの出場権は手にした。18日の準決勝では韓国と相まみえる。
11月から12月にかけて行なう中国地方２連戦に、アジア女王として臨めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】あれ!?違う…トッテナム新監督の行動にファン爆笑！「電車で思わず吹き出してしまった」「仕方ない」
なでしこジャパンは現在、女子アジアカップに参戦中。３月15日の準々決勝でフィリピンに７−０で大勝し、すでに来夏にブラジルで開催されるワールドカップの出場権は手にした。18日の準決勝では韓国と相まみえる。
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