Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。自身が主演を務めるドラマのポスターと撮影したオフショットを公開し、私服姿のスタイリングにも注目が集まっている。

【画像】宮舘涼太の私服ショット／『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル

■宮舘涼太「タミ恋 ポスター発見！」

投稿された写真には、4月スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）のポスターの前に立つ宮舘の姿が収められている。

宮舘は作品をアピールするようにポスターを指差し、投稿には「タミ恋 ポスター発見！」の文字も添えられている。

この日の宮舘は、黒のレザージャケットにデニムを合わせた私服スタイル。首元にはシャネルの黒のストールを巻き、肩からかけたバッグもシャネル。大人っぽく洗練されたコーディネートを見せている。

ヘアスタイルはゆるくウェーブをつけたセンター分けで、落ち着いた雰囲気の中にも色気を感じさせる仕上がり。ラフな私服ながらも上品さの漂う装いが印象的なショットとなっている。

ドラマのポスターとの2ショットに、ファンからは「カッコよすぎる」「オフショひさしぶりで嬉しい」「私服おしゃれ」「最高」「めっちゃ元気出た！」「凛々しいお顔も素敵」「タミ恋楽しみ」などの声が寄せられている。

宮舘涼太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/

■『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル

■シャネルのアイテムを取り入れた宮舘涼太の私服ショット

Snow Man

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