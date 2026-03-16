ＳＹＳホールディングス <3988> [東証Ｓ] が3月16日後場(15:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比3.7％減の3.6億円に減り、従来の1.8％増益予想から一転して減益で着地。

通期計画の10.1億円に対する進捗率は35.9％にとどまり、5年平均の45.5％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比85.0％増の6.5億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比14.9％増の2.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.4％→5.9％に改善した。



株探ニュース

