活動休止中のヤクルトの球団マスコット・つば九郎。今シーズンからの復帰が明かされていましたが、正式な活動再開を前に、ファンの前にフライング登場しました。

15日に行われた本拠地・神宮球場でのオリックスとのオープン戦。試合後には「出陣式2026」というイベントが開催され、シーズン開幕を目前に控えたセレモニーなどが行われました。イベントの最後に行われた選手トークショーが終了すると、選手たちの姿を収めていたカメラが急にスイッチ。球場のビジョンにはつば九郎の後ろ姿が映し出されました。球場に集まったファンからは驚きの混ざった大歓声。再びカメラが切り替わると、フェンス越しに手を振るつば九郎の顔が映し出されました。

つば九郎がいたのは、グラウンド一塁寄りにある通路部分。つば九郎が登場する際に使用している場所で、ファンからも“とりごや”という愛称で親しまれています。歓声に応えるようにつば九郎はカメラに向かってお手振り。ゆらりと揺れながらファンの声援を浴びました。

同日、球団はつば九郎がホーム開幕戦である31日の広島戦から活動を再開することを発表。これを前にフライングでファンの前に姿を見せました。