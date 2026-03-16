女優の郄石あかり（23）が16日までに自身のインスタグラムを更新。自身がヒロインを務め、今月27日に本編最終回（第125話）を迎えるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のバトンタッチセレモニーについて投稿した。

今月30日にスタートする次回作「風、薫る」でダブル主演する女優の見上愛と上坂樹里との朝ドラ恒例のバトンタッチセレモニーを行った郄石は「本日、『ばけばけ』から『風、薫る』へのバトンタッチがありました」と報告。

続けて「作品と共に、この一年間をバトンに乗せてお渡しする感覚があり、自分でも驚くほど緊張してしまいました」と振り返り、「本当の意味でも良いバトンを繋げられるよう最後までよろしくお願いします。『風、薫る』楽しみです！！」とつづり、2作のポスター 上坂との2ショットを公開。

これに対し、フォロワーからは「1年間お疲れ様でした！」「寂しいですが、最後までばけばけ楽しみしてます」「あかりちゃんもばけばけも本当に大好きです！」「無事のバトンタッチお疲れ様でした」「本当にこのポスター、このシーンが大好きです」などの声が寄せられた。