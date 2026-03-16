【卓球】張本美和がチャンピオンズ史上最年少優勝 一夜明けSNSでファンと父へ感謝の投稿
◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)
女子シングルスで張本美和選手が優勝。WTTチャンピオンズ史上最年少でのタイトル獲得となりました。
世界ランク8位の張本選手は決勝で、同5位の蒯曼選手(中国)と対戦。2月のアジアカップで敗れた相手にフルゲームの熱戦を演じると、最終第7ゲームを取り切り1時間超えの激闘に勝利しました。
17歳の張本選手はこれで史上最年少優勝を達成。1月の全日本選手権初制覇に続いての快挙となりました。
張本選手は一夜明けた16日に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに「WTTチャンピオンズ重慶 優勝することができました 応援してくださった皆様ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづりました。
また続けて父と抱き合って喜ぶ写真を引用し「お父さん今大会も最後までありがとうございました！」と投稿。優勝の喜びを分かち合いました。
▽張本美和 今大会の歩み
【1回戦】
vs長粼美柚
不戦勝
【2回戦】
vsハーシー(ウェールズ)
3-0(13-11/12-10/11-7)
【準々決勝】
vs石洵瑶(中国)
4-2(11-5/9-11/11-1/11-9/9-11/11-9)
【準決勝】
vs大藤沙月
4-1(8-11/11-6/11-9/11-2/13-11)
vs蒯曼
4-3(11-6/9-11/7-11/11-9/11-6/9-11/11-5)