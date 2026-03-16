◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルスで張本美和選手が優勝。WTTチャンピオンズ史上最年少でのタイトル獲得となりました。

世界ランク8位の張本選手は決勝で、同5位の蒯曼選手(中国)と対戦。2月のアジアカップで敗れた相手にフルゲームの熱戦を演じると、最終第7ゲームを取り切り1時間超えの激闘に勝利しました。

17歳の張本選手はこれで史上最年少優勝を達成。1月の全日本選手権初制覇に続いての快挙となりました。

張本選手は一夜明けた16日に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに「WTTチャンピオンズ重慶 優勝することができました 応援してくださった皆様ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづりました。

また続けて父と抱き合って喜ぶ写真を引用し「お父さん今大会も最後までありがとうございました！」と投稿。優勝の喜びを分かち合いました。

▽張本美和 今大会の歩み

【1回戦】

vs長粼美柚

不戦勝

【2回戦】

vsハーシー(ウェールズ)

3-0(13-11/12-10/11-7)

【準々決勝】

vs石洵瑶(中国)

4-2(11-5/9-11/11-1/11-9/9-11/11-9)

【準決勝】

vs大藤沙月

4-1(8-11/11-6/11-9/11-2/13-11)

【決勝】vs蒯曼4-3(11-6/9-11/7-11/11-9/11-6/9-11/11-5)