春といったら“この色”！【しまむら】40・50代に似合う♡「ピンクアイテム」

春らしいカラーといえば、やっぱりピンク。甘めなイメージのカラーですが、シンプルなデザインのものを選ぶことや、合わせるアイテムの色次第でナチュラルに取り入れることができます。そこで今回は、40・50代にも似合うピンクアイテムを【しまむら】からセレクトしました。お手本の着こなしとともに、甘くなりすぎないバランスの取り方や、今っぽく見せるコツもあわせて紹介します。

柔らかな色味とさりげないハイネックで上品に

【しまむら】「ハイネックニット」\1,089（税込）

ピンクの中でも優しいトーンを選べばナチュラルな印象に。ハイネックデザインなら程よい上品さもプラスされて、カジュアルでも落ち着いたムードに仕上がります。無地で合わせやすいセーターだからこそ、ボトムスは柄で遊ぶのもおすすめ。キャップなどの小物でほどよくカジュアルダウンすれば、今っぽい抜け感のある大人コーデが完成します。

1点投入で映えるビビッドピンク

【しまむら】「ウェーブJQナローSK」\1,089（税込）

パッと目を引くビビッドピンクで、コーデの主役に躍り出るスカート。すっきりとしたナローシルエットのおかげで、インパクトを与えつつもスマートに着こなせそうです。デニムアイテムやブラックアイテムでほんのり辛口なニュアンスを足せば、バランスの取れたカジュアルコーデに。より春気分を高めたい時は、白シャツや軽やかなネイビージャケットで清潔感を足すのも◎

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Writer：Anne.M