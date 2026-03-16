Jリーグから3人が選出された

大韓サッカー協会（KFA）は3月16日、3月末に行われる国際親善試合に向けた代表メンバーを発表した。

ホン・ミョンボ監督が会見に出席し、27人のリストが公開された。

韓国代表は6月に控える北中米ワールドカップに向け、3月28日にコートジボワール、3月31日にオーストリアと対戦する。

今回のメンバーには、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）ら27人が選出された。欧州組では、MFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、DFキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）ら主力組がメンバー入り。JリーグからはGKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、DFキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）の3人が名を連ねた。

そのほか、昨年帰化した、ドイツ人の父と韓国人の母を持つイェンス・カストロップ（ボルシアMG）も継続して選出された。韓国代表はワールドカップでグループAに入り、メキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）