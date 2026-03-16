乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』幸せいっぱいのもぐもぐカット解禁
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、新たな先行カットが到着した。
【写真】憧れの地・フランスで撮影された川崎桜1st写真集カット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。
今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。
この写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の一つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った一冊となっている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】憧れの地・フランスで撮影された川崎桜1st写真集カット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。
今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記