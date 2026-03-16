知英、荷物取り違えトラブル告白 相手の“驚きの神対応”明かす
歌手・俳優の知英が、17日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 夫婦の財産の落とし穴スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡
知英は日本の空港に到着した際、「最後まで自分の荷物が出てこないんです」と不安に思った後、荷物の取り違えに巻き込まれたと判明したそう。間違えたと気づいた相手の驚きの神対応を振り返る。
同番組には、知英のほか、若葉竜也、吉岡里帆、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン（西村真二・きょん）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。
【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡
知英は日本の空港に到着した際、「最後まで自分の荷物が出てこないんです」と不安に思った後、荷物の取り違えに巻き込まれたと判明したそう。間違えたと気づいた相手の驚きの神対応を振り返る。
同番組には、知英のほか、若葉竜也、吉岡里帆、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン（西村真二・きょん）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。