若葉竜也、バラエティー番組初出演 “超レアエピソード”で爆笑さらう
俳優の若葉竜也が、17日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 夫婦の財産の落とし穴スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡
バラエティー番組初出演となる若葉は、笑福亭鶴瓶から「街で声かけられるやろ？」と話を振られ、「買い物に行った時に、写真撮ってください」と声をかけられた時の出来事を回想する。
さらに、「iPadを持って家から出ようと思ったら…」と、勘違いで持ち出していたまさかのものを明かす。スタジオの爆笑をさらった超レアなエピソードトークを放送する。
同番組には、若葉のほか、吉岡里帆、知英、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン（西村真二・きょん）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。
【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡
バラエティー番組初出演となる若葉は、笑福亭鶴瓶から「街で声かけられるやろ？」と話を振られ、「買い物に行った時に、写真撮ってください」と声をかけられた時の出来事を回想する。
さらに、「iPadを持って家から出ようと思ったら…」と、勘違いで持ち出していたまさかのものを明かす。スタジオの爆笑をさらった超レアなエピソードトークを放送する。
同番組には、若葉のほか、吉岡里帆、知英、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン（西村真二・きょん）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。