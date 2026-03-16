吉岡里帆、家具店での“超恥ずかしい”勘違い告白
俳優の吉岡里帆が、17日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 夫婦の財産の落とし穴スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡
家具が趣味と語る吉岡は「すごく素敵な家具屋さんを見つけて」入店した店での出来事を告白する。憧れの名作家具が並びその破格の値段に大興奮の吉岡は、購入を決意し、念のため店員に値段を確認。超恥ずかしい勘違いをしていたことを明かす。
同番組には、吉岡のほか、若葉竜也、知英、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン（西村真二・きょん）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。
【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡
家具が趣味と語る吉岡は「すごく素敵な家具屋さんを見つけて」入店した店での出来事を告白する。憧れの名作家具が並びその破格の値段に大興奮の吉岡は、購入を決意し、念のため店員に値段を確認。超恥ずかしい勘違いをしていたことを明かす。
同番組には、吉岡のほか、若葉竜也、知英、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン（西村真二・きょん）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。