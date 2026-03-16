侍ジャパンと入れ違い？人気芸人がマイアミ入り ロッチ中岡の報告に反響相次ぐ「今こそ現実逃避を…」
お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が16日、自身のXを更新。“人気芸人”のマイアミ入りを伝えた。
【写真あり】今こそ現実逃避を…ロッチ中岡が人気芸人のマイアミ入りを報告
中岡は、出川哲朗とともにWBC観戦のためにマイアミを訪問。日本時間15日、侍ジャパンが惜しくもベネズエラに敗戦してしまったが、渡辺謙が自身のインスタグラムで“残念会”のランチとして、出川、中岡との写真をアップしていた。
そんな中岡はこの日「飯尾さん 雨のマイアミに到着されました」と写真を添えて投稿。ファンからは「本当にただの旅行になってしまった飯尾さん」「今こそ現実逃避を…」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真あり】今こそ現実逃避を…ロッチ中岡が人気芸人のマイアミ入りを報告
中岡は、出川哲朗とともにWBC観戦のためにマイアミを訪問。日本時間15日、侍ジャパンが惜しくもベネズエラに敗戦してしまったが、渡辺謙が自身のインスタグラムで“残念会”のランチとして、出川、中岡との写真をアップしていた。
そんな中岡はこの日「飯尾さん 雨のマイアミに到着されました」と写真を添えて投稿。ファンからは「本当にただの旅行になってしまった飯尾さん」「今こそ現実逃避を…」などといった感想が相次いで寄せられている。