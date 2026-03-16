◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国と対戦し2-1で勝利して3大会連続の決勝進出を決めた。「3番・右翼」で出場した主将・アーロン・ジャッジ外野手（33）はチームを救うレーザービームを披露するなど再三の好守で貢献した。

バットでは5回1死で迎えた第3打席にメヒアの158キロ直球を捉えた中堅後方へのホームラン性の打球をジャンプして好捕したロドリゲスにもぎ取られる場面もあった。

試合後、その場面を振り返ったジャッジは「打った瞬間、ちょっと高く上がりすぎたと思った。“フライアウトかホームランかどっちかだな”って感じだった。球が伸びていくのを見てもしかしたらチャンスがあるかもとは思った。でも、相手がJ―Rod（フリオ・ロドリゲス）みたいな選手だからね。彼は今の野球界でも最高の中堅手の一人だし、ああいう大事な場面でビッグプレーをやってのける選手。実際にそうなった」と相手を称賛した。

続けて「捕られた時はもちろん嬉しくはなかったけど、帽子を取って称えるしかない。ここ数年、彼のプレーを見るのは本当に楽しいし、ああいう瞬間、4万人の観客が総立ちで大歓声を上げている中であんなプレーをするんだからね。越えてくれたらよかったけど、彼には敬意を表したい」と目を細めた。

自軍は僅差をものにして優勝候補の一角だったドミニカ共和国を撃破。両軍のスーパースターがしのぎを削った一戦にジャッジも興奮を抑えきれなかった。「信じられないくらい素晴らしい試合だった。選手紹介を聞いていると鳥肌が立ったよ。あれこそ野球。この大会で一番クールなところは、最後まで全力で戦いながらも、お互いにこのスポーツへの敬意や愛情、情熱を感じられることだと思う。子どもの頃に夢見るような瞬間だよ」。ジャッジ自身は初となるWBCの頂点まであと1勝だ。