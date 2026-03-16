ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。春の訪れを実感している様子を投稿しました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「妻の買った菜花が満開になりました〜♡」「このまますんなりと春が来るといいな〜♪」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「季節の訪れを植物で感じるのです〜♪」と題したブログの中で、「妻の買った菜花が満開になりました〜♡こういうことで春の訪れを感じます♪」と喜びを表現。







投稿では、ベッドの上でも緩やかながら気温の変化を感じていると綴り、「本の出版という嬉しい作業をしつつ、季節の変わり目を感じられるなぁんて、なんて素敵な事なのでしょう♡」と、創作活動への充実感を明かしました。







また津久井さんは、ベランダの桜の花についても言及し、「ベランダの桜の花ももうすぐかな〜♡」と開花への期待を示しました。投稿の最後では「このまますんなりと春が来るといいな〜♪」と、穏やかな春の到来への願いを込めています。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などを務めていました。



【担当：芸能情報ステーション】