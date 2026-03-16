朝になると、自分の洋服をくわえて部屋の中を歩き出すビーグル犬。その先で待っていた“親友”へのやさしい行動が、多くの人の心をあたためています。

話題の投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破。「可愛いルーティン」「癒される」といったコメントが寄せられました。

【動画：毎朝、自分の服を『ぬいぐるみ』に貸してあげる犬→まるで親友のようで…とんでもなく尊い『日課』】

朝のルーティン

Instagramアカウント「nicooo___2」に投稿されたのは、ビーグルのにこちゃんが毎朝続けているというやさしい日課。2021年9月生まれの女の子・にこちゃんは、朝になると大切なぬいぐるみ「パトラッシュ」のもとへ向かうのだとか。

この日も、自分の洋服を口にくわえて廊下を歩いてきたといいます。耳を揺らしながら進む姿は、すでに向かう先が決まっているような足取り。リビングの入り口まで来ると一度立ち止まり、部屋の中を見渡すように視線を動かして、まずはパトラッシュの居場所を確かめていたようでした。

やさしい仕草

ベッドの上にいたパトラッシュを見つけた瞬間、にこちゃんはぴたりと動きを止めたそう。一度じっと見つめたあと、確かめるようにもう一度視線を向け、その直後にトコトコと駆け寄っていったのだとか。

ベッドのそばまで近づくと、口にくわえていた洋服をパトラッシュの頭へふんわり。置き方にもどこか配慮が感じられ、そっと届けるような仕草に優しさがにじんでいるよう。にこちゃんの相手を気づかうような姿にほっこりします♡

穏やかな朝から一転…

“お届けもの”を終えたあとは、ママさんのもとへ歩み寄り、足元で前脚を伸ばして大きくストレッチ。鼻先を寄せるように甘える仕草も見せていたそうで、ひと仕事終えたあとの満足感まで伝わってくるようです。

その後は少し離れた場所からパトラッシュをじっと見つめ、しばらく静かに立ち止まっていたにこちゃん。ところが次の瞬間には首元をくわえて勢いよく振り回し始めたそう。優しいお届け物をしたあとに始まる、親友と無邪気に遊ぶようなひとときは、何とも尊い朝の日課だったのでした。

投稿には「なんて可愛らしいんでしょう」「めちゃくちゃかわいい日課ですね♡」「可愛いからの激しめｗ」「ニコちゃんの優しさが顔に出てる」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「nicooo___2」では、にこちゃんのやさしさと無邪気さが伝わる日常のひとコマが数多く投稿されています。“親友”とのやり取りや家族との自然な時間を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nicooo___2」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。