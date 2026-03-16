昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。プロ野球選手からプロゴルファーに転身した故人をしのび、プロ野球界から多くの参列者が追悼した。

ソフトバンク球団会長の王貞治氏は「いろんな意味で型破りな人だったから、まさかこんな形で早く旅立ってしまうとは思わなかった。（アカデミーで）若い人をどんどん育ててるから、もっとたくさんの人を育ててもらい、厳しい目で見て指導してほしかった」と神妙に語った。

尾崎さんは徳島・海南高（現・海部高）３年時の６４年センバツで甲子園優勝投手に。翌年に西鉄（現・西武）入りし、３年間プレー後にプロゴルファーに転身したため、野球界との縁は深い。

王氏は「甲子園で優勝した時から、将来我々の世界に入ってくるだろうとは思っていた。（その後に）残念ながらゴルフのほうに行った。でも逆に言うと、ゴルフでこんなにすごい選手になるとは思わなかった。その点では、ものすごく頑張ったんじゃないかと思う。ゴルフ界では、彼がブームを作った、日本のゴルフ界の流れを大きくした功績は大ですね」とたたえた。

国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）、歴代最多１２回の賞金王に輝き、２０１０年に世界ゴルフ殿堂入りと、数々の記録を刻んだ。王氏は「彼の人生を見ていると、やっぱりゴルフに適していたのかなと思う。団体スポーツよりも、一人で諸々のことを乗り越えていく。ここという時のショットやパターは、並みの選手とは違ったすごいものを見せてもらった」。最後に「これからは、もう戦うことはないだろうから、心安らかに、我々を待っていてほしいなと思います」と話した。