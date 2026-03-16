◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 〇同級４位・増田陸（８回ＴＫＯ）同級１位ノニト・ドネア●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで下した同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が１６日、東京・神楽坂の帝拳ジムで会見。元世界５階級制覇王者のレジェンドを撃破してから一夜明け「勝って本当に嬉しくて、次に向けてまた頑張りたいなっていう気持ちでいっぱいです。たくさんの方からお祝いのメッセージをいただいて、ふつふつとドネア選手に勝ったんだなという実感がわいています」と喜びをかみしめた。

増田は７回、伝家の宝刀・左ストレートでダウンを奪うと、８回にワンツー２連発をたたみかけて試合を決めた。試合後、リングを下りてからドネアと対面し「世代交代という言葉と、『これから勝ち続けてくれ』ということを約束した」ことを明かした。増田も「約束します」と誓ったという。「その言葉をしっかり背負って、これから頑張っていきたいなっていう気持ちです」と名王者から託された思いを受け止めた。

標的となるＷＢＡ正規王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝は、増田にとって２３年８月のデビュー４戦目でプロキャリア唯一の黒星（判定負け）をつけられた相手だ。ただ堤は昨年１２月のドネア戦で鼻骨を骨折した影響で、ＷＢＡから義務づけられていた休養王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝との対戦も見送りとなった。

帝拳ジムの本田明彦会長によると、バルガスは正規王者に復帰する見通しで、次戦は選択試合となるという。指名挑戦権を持つ増田の次戦の相手は未定だが、増田は「マッチメイクに関しては全て本田会長にお任せしている。自分はいつでもできるように準備を整えておいて、チャンスをいただいたら全力でそこに挑戦する。いつでも、誰とでも、どこでも、っていう感じですね」と話した。

また４月１１日にはＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦が行われ、ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が元２階級制覇王者のＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位フアン・フランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦する。増田は同門で同階級の天心へ「頑張ってほしいです」とエールを送った。

増田は日本王座初防衛後の２４年１１月にはヒマラヤ登山に挑み４１３０メートル地点まで登っている。ドネアとの激闘を終え「体と気持ちの疲労を抜きながら、どれくらい休むかは大和さん（大和心トレーナー）と相談して決めようと思う」と話すと、「自然に触れたいなと思っている。山にこもっちゃうかもしれません」と笑顔を見せた。

戦績は増田が１０勝（９ＫＯ）１敗、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）１０敗。