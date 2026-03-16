昨年１２月２３日にＳ状結腸がんのため、７８歳で死去した尾崎将司さん（本名・尾崎正司）のお別れの会が１６日、東京・千代田区の帝国ホテル東京で執り行われた。ゴルフ界、野球界、芸能界などから約１０００人が参会して日本男子プロゴルフツアーで歴代最多９４勝を挙げ、１２度の賞金王に輝くなど「ジャンボ」の愛称で人気を博した故人をしのんだ。

海外のゴルフ界からも尾崎さんと追悼するビデオメッセージが届けられた。４大メジャー歴代最多１８勝を誇る「帝王」ジャック・ニクラウス（８６）＝米国＝は「最高の友人であるジャンボは日本を代表する選手でした。彼は（飛距離の出る）飛ばし屋で、（プロ通算）１１３勝を挙げた。心からお悔やみを申し上げます」などと語った。

４大メジャー８勝のトム・ワトソン（７６）＝米国＝も「２０１１年に世界ゴルフ殿堂入りした伝説の人物。ジャンボがいかに激しい闘志を持った競争相手かを、理解していました。ご冥福をお祈りします」と惜別の言葉を口にした。また、世界ゴルフ殿堂ディレクターのマイク・トロステル氏は「（プロ通算）１１３勝は驚異的な数字であり、４０年にわたってトップレベルでプレーし続けたことも素晴らしい」と、ジャンボさんの功績を絶賛した。