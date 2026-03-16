お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が、１６日までに更新されたタレントの杉浦太陽のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。妻の南明奈と交際中に、怒られたことを明かした。

濱口と南は、交際をはじめた際、マネージャーに報告するか隠すかを話し合ったという。すると「明菜が『もう明日マネージャーさんに言う。隠さない』って。（デートする時も）『バレたらバレたでいいんじゃない？』」と、報告したそうだ。

それから堂々と交際。濱口は「俺、明奈の現場に行ったことがある」という。楽屋に行くと「（マネージャーは）『どうぞ！ 明奈の横にどうぞ』って感じ」。とはいえ、周りのスタッフやキャストのことを思うと「多分見てたと思う」と苦笑いだ。

さらに「それこそ俺１回、（元放送作家の）鈴木おさむ氏に怒られた」と告白。「（カンニング）竹山くんのね、ライブに招待された。（２名で行くと伝えたため）向こうはてっきり、俺がマネジャーか相方と来ると思ったら、アッキーナと来た」。

これには竹山もびっくり。「楽屋まであいさつしに行った。竹山くんも『なんで２人！？ どういうこと…？』みたいな感じ」で、鈴木氏からは「『デートに使うな！ 竹山のライブを！ 何してんすか！』って」注意されたと明かした。