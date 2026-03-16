元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 加護亜依 】 「wave hair〰︎ 名古屋でお仕事してきたよ♡」 オフショットにファン反響 「お人形さんすぎる」「どんな髪型も似合ってて可愛すぎる





加護亜依さんは「wave hair〰︎」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、加護さんが黒のコートにグレーのトップスとワイドシルエットのパンツを合わせたシックなコーディネートで登場しています。淡い茶色のウェーブヘアが印象的で、室内で両手を腰に置き、横を向いて唇を突き出した表情でポーズを決めています。





もう一枚では、片手で頬をつまみながらもう一方の手でVサインを作るキュートなジェスチャーを披露。控えめな微笑みを浮かべ、ブレスレットがアクセントになった大人の魅力溢れるスタイルで魅せています。

続けて「名古屋でお仕事してきたよ♡」と、綴りました。







この投稿にファンからは「どんな髪型も似合ってて可愛すぎる、髪色も可愛すぎて真似したい」・「可愛い可愛い可愛い♥♥♥♥ お人形さんすぎる」・「イケてる カッチョイイね」・「できる女感が凄く素敵 めっちゃ着こなしててカッコイイ」・「ウェーブ髪似合ってるね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】