「ＷＢＣ・準決勝、米国代表−ドミニカ共和国代表」（１５日、マイアミ）

米国代表が三回にジャッジの好送球でピンチを防いだ。ドミニカ共和国代表のタティスも三塁へヘッドスライディングを見せる中、至高のプレーにスタンドが沸き返った。

三回２死一塁、マルテが右前にはじき返した。痛烈な打球だったが、タティスは一気に三塁を目指した。ボールを捕球したジャッジは冷静にステップを踏んで三塁へ矢のようなダイレクト送球。タティスも頭から三塁へ飛び込んだが、タッチアウトになった。

ジャッジはベンチへ戻る際にピストルを撃つようなポーズを見せた。国の威信をかけたＭＬＢトッププレーヤー同士の攻防にスタンドからは大きな拍手とどよめきがわき起こった。

試合はドミニカ共和国が二回にカミネロのソロで先制。三回に米国は１死二、三塁の好機を作るも、ジャッジ、シュワバーが連続三振に倒れていた。追加点を奪われれば流れをドミニカに持っていかれるだけに、大きなワンプレーになった。直後の四回、ヘンダーソンが右翼へ同点ソロを放ち、試合を振り出しに戻した。さらにアンソニーにも勝ち越し弾が飛び出し、一気に試合をひっくり返した。