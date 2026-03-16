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この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2019年3月26日、「で、Googleの新ゲームサービス『Stadia』にいくら払う？」という掲載しました。

当時は「ハードウェアの概念が変わるのでは！」という高揚感に包まれていて、同サービスがゲーム界のNetflixのような存在になることを期待していました。

でも約7年が経った今、Stadiaはすでにサービスを終了。予測されていた「クラウドでゲームを快適に遊ぶ」という体験自体は技術的に可能でしたが、コンテンツの確保に失敗し、Stadiaは幕を下ろしました。

とはいえ、クラウドゲーミング自体は現役。Xbox Cloud Gaming（マイクロソフト）やGeForce NOW（NVIDIA）は現在もサービスを継続しており、定着しつつあります。

Google（グーグル）という巨人ですらも、サービスの継続を断念することがあるのだから、世の中何が起こるかわかりません。一方で、「Stadiaが強力なキラーコンテンツを独占配信できていたら、ゲーム業界の色が塗り変わっていたのでは？」という声もあります。

外側のサービスが整っていても、内側のコンテンツが充足していないと、サービスの継続は厳しいというのは、なかなか難しいところ。これからの時代は、どんなクラウドゲーミングが進化していくのかな。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：で、Googleの新ゲームサービス「Stadia」にいくら払う？ 掲載日：2019年3月26日 著者：Sam Rutherford - Gizmodo US［原文］（ ヤマダユウス型 ）

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ネトフリ方式だと嬉しいけど、あんまりいっぱいあってもなぁ。

Stadiaが発表された今日はという日は、もはやパーティです。このサービスはGoogleの次期ゲームストリーミングプラットフォームとして、実質的にあらゆるデバイス上でネットを介してゲームがプレイできることを約束してくれます。

でも、Stadiaがどのように機能してどのようなサーバーインフラストラクチャを使用しているかについては明らかにされていません。ついでにStadiaの価格構造や発売予定日なども。僕たちが後者について知っているのは、Stadiaが2019年中に稼働するということだけですが、もっと重要な問題は価格に関してですよね。

では、Stadiaにはいくらかかるのか。具体的に指すなら、Googleのゲームストリーミングプラットフォームにいくらまで払えるのか。これは、信頼性の低いインターネット接続を持つ人々にとって、Stadiaが実際にどれだけうまく機能しているかにかかっています。ここではいったん、Stadiaが宣伝どおりに機能すると仮定しましょう。

アクセスし放題なネトフリ方式

GoogleがStadiaの価格設定に対応するには2つの方法があります。1つは、Stadiaをゲーム用の一種のNetflixと位置付けることです。毎月の購読で、タブレットやラップトップなどで遊ぶことができるゲームリストにアクセスできるようになります。ユーザーがゲームを購入する必要はなく、新しいタイトルのライセンスを取得してそれらをStadiaのリストに追加するのは、Googleの責任となります。

SonyのPlayStation Nowは月額20ドルで、PS2、PS3、およびPS4の750以上のゲームをPS4またはPCにストリーミングできます。一方、NvidiaのGeForce Nowの場合はWindowsまたはMac、あるいはNvidiaのShieldデバイスのいずれかにストリーミングできます。が、GeForce Nowはまだベータ版です。

それから、Jumpのような小さなゲームストリーミングサービスの場合、月額10ドルかかります（執筆の時点で5ドルに割引されました）。月額30ドルで提供しているShadowのストリーミングサービスは物価の面で優れていますが、Stadiaは144Hzで1080pまたは60Hzで4Kの高解像度のゲームプレイを提供することでその価格に対抗しています。

また、MicrosoftのXbox Game Passは技術的にはゲームストリーミングサービスではないものの、Stadiaが競う必要のあるもう1つのサービスであり、こちらは月額10ドルの価格設定。

Googleがサブスクリプションモデルを選択した場合（これが最も可能性が高いと僕は思う）、Stadiaはおそらく月額15ドル〜20ドルの間になるでしょう。これはNetflixの料金をわずかに上回りますが、1年のあいだに伝統的なゲームコンソールとソフト2本を買うことに比べたら、年間で十分元を取れますよ。

欲しいものだけ購入するSteam方式

もう1つの選択肢は、Stadiaを無料もしくはかわずかな低価格で利用できるようにして、代わりにSteamのようなStadiaストアでゲームを購入するようにすることです。

Googleの観点からすると、これはより簡単な解決策かもしれません。なぜなら、同社は開発者や出版社からゲームをライセンスする必要がないから。でも、ユーザーの観点からすると、最初から多数のゲームにアクセスするのではなく、個別にストリーミングしたいゲームを購入する必要がある場合、Stadiaにそれほど価値はありません。

もちろん、この2つの方式のハイブリッドもあり得ます。その場合は毎月のサブスクにプラスして、ユーザーにゲームを買わせることを必要とするでしょう。とはいえこれは面倒で複雑、かつ高価になりすぎるので、他のゲームストリーミングサービスがこれをしない理由でもあります。Googleもやらないはず。

あなたはどのモデルがお好み？ Googleの新しいゲームストリーミングサービス｢Stadia｣にいくら払えますか？

Source: Jump, Shadow

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