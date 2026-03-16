「完璧に合う」田中所属の古豪リーズ、日本代表FWを“補強候補”として地元メディアが報道「リーグ有数の選手」「63億〜74億円であれば」
田中碧が所属するイングランドの古豪リーズは、プレミアリーグ残り10試合を切って、降格圏に３ポイント差という状況だ。まずは１部残留を確実にしようと意気込んでいる。
一方で、クラブは将来的なことにも目を向けなければならない。夏のマーケットに向け、ファンは補強を期待する。今季の戦いが示すように、プレミアリーグで戦っていくのは大変なことだからだ。そのなかで残留を果たし、さらに浮上していくには、戦力アップが欠かせない。
地元メディア『Yorkshire Evening Post』は３月14日、XのAI『Grok』にリーズの夏の補強候補を質問。回答のひとりに、フェイエノールトの上田綺世の名前があがったと報じている。
同メディアは「日本代表は今季のエールディビジでセンセーショナルな調子で、ここまでリーグ戦で得点ランク首位（22ゴール）。リーグ有数の目立った選手となっている」と伝えた。
「リーズの攻撃はドミニク・キャルバート＝ルーウィンに頼っているところが大きく、ウエダは前線でのフィジカルに真のダイナミズムやスピード、決定力を加えるだろう。オフ・ザ・ボールの動きとつなぎのプレーは、ファルケのシステムに完璧に合うはずだ」
「3000〜3500万ポンド（約63億〜74億円）の移籍金であれば、フェイエノールトは惹かれるかもしれない。長期的に大きな伸びしろの補強となり得る」
今季の上田は年内でリーグ戦18ゴールと得点を量産。欧州で大きな注目を集めた。その後は苦しんだが、ここ２試合で４ゴールと再び爆発している。
欧州でシーズン22得点という数字を残し、夏の去就が取りざたされることは想像にかたくない。上田が来季に向けて移籍することはあるのか。そして田中所属のリーズがその候補となり得るのか。今後に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
一方で、クラブは将来的なことにも目を向けなければならない。夏のマーケットに向け、ファンは補強を期待する。今季の戦いが示すように、プレミアリーグで戦っていくのは大変なことだからだ。そのなかで残留を果たし、さらに浮上していくには、戦力アップが欠かせない。
同メディアは「日本代表は今季のエールディビジでセンセーショナルな調子で、ここまでリーグ戦で得点ランク首位（22ゴール）。リーグ有数の目立った選手となっている」と伝えた。
「リーズの攻撃はドミニク・キャルバート＝ルーウィンに頼っているところが大きく、ウエダは前線でのフィジカルに真のダイナミズムやスピード、決定力を加えるだろう。オフ・ザ・ボールの動きとつなぎのプレーは、ファルケのシステムに完璧に合うはずだ」
「3000〜3500万ポンド（約63億〜74億円）の移籍金であれば、フェイエノールトは惹かれるかもしれない。長期的に大きな伸びしろの補強となり得る」
今季の上田は年内でリーグ戦18ゴールと得点を量産。欧州で大きな注目を集めた。その後は苦しんだが、ここ２試合で４ゴールと再び爆発している。
欧州でシーズン22得点という数字を残し、夏の去就が取りざたされることは想像にかたくない。上田が来季に向けて移籍することはあるのか。そして田中所属のリーズがその候補となり得るのか。今後に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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