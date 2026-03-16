「マナカの魔法」なでしこJで初得点の21歳逸材にアメリカから称賛の声！ 圧巻“３人抜き”ゴラッソ「スーパースターのファーストゴール」【女子アジア杯】
オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、２大会ぶり３度目の優勝を目ざす日本女子代表は、順調な戦いぶりで４強に駒を進めた。
グループステージは３戦全勝。現地３月15日に行なわれた準々決勝のフィリピン戦は７−０の完勝を収める。ここまでの４試合で計24得点、失点はゼロだ。
圧倒的な攻撃力を見せるなか、フィリピン戦で今大会初出場を果たしたのが、松窪真心だ。ベンチスタートで57分に途中出場し、３点リードで迎えた67分、自身にとって待望の代表初ゴールを挙げる。
ペナルティエリア右でパスを受けると、後ろから止めにかかる２人のDFをものともせずドリブルで前進。対応に来たもう１人のDFを振り切り、角度がほぼないところからニア上に強烈なシュートを叩き込んだ。
『JFAなでしこサッカー』の公式アカウントが「First GOAL」などと綴り、松窪のメモリアル弾を伝える。その投稿を、松窪の所属クラブであるノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）が公式Xで引用し、「スーパースターのファーストシニアゴール」と祝福する。
さらにクラブは、大会の公式Xが「実力、落ち着き、そしてパワーを見せつけた！」と記して公開した松窪のゴール動画も引用し、「マナカの魔法」と添える。
試合後のフラッシュインタビューで、松窪は「ここまで出場できていないなかで、監督からも『チャンスがあったら、思い切り足を振ってこい』と言われていた」と明かす。見事に期待に応えた21歳の逸材は「チャンスをモノにできて嬉しいです」と喜んだ。
なでしこジャパンは決勝進出をかけて、18日に韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】密集地帯で３人抜き→ニアにズドン！ なでしこ松窪真心の代表初ゴール
グループステージは３戦全勝。現地３月15日に行なわれた準々決勝のフィリピン戦は７−０の完勝を収める。ここまでの４試合で計24得点、失点はゼロだ。
圧倒的な攻撃力を見せるなか、フィリピン戦で今大会初出場を果たしたのが、松窪真心だ。ベンチスタートで57分に途中出場し、３点リードで迎えた67分、自身にとって待望の代表初ゴールを挙げる。
『JFAなでしこサッカー』の公式アカウントが「First GOAL」などと綴り、松窪のメモリアル弾を伝える。その投稿を、松窪の所属クラブであるノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）が公式Xで引用し、「スーパースターのファーストシニアゴール」と祝福する。
さらにクラブは、大会の公式Xが「実力、落ち着き、そしてパワーを見せつけた！」と記して公開した松窪のゴール動画も引用し、「マナカの魔法」と添える。
試合後のフラッシュインタビューで、松窪は「ここまで出場できていないなかで、監督からも『チャンスがあったら、思い切り足を振ってこい』と言われていた」と明かす。見事に期待に応えた21歳の逸材は「チャンスをモノにできて嬉しいです」と喜んだ。
なでしこジャパンは決勝進出をかけて、18日に韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】密集地帯で３人抜き→ニアにズドン！ なでしこ松窪真心の代表初ゴール