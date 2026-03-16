演歌歌手岩佐美咲（31）が16日、都内で取材会を行い、新曲「合鍵」（2月4日発売）への手応えなどを語った。

「今回も秋元康さんに作詞とプロデュースをしていただきました。歌っていてもすごく楽しい。歌の主人公は別れた恋人の合鍵を持っていますが、私が主人公の友だちなら『早く返しなさい』と言います」と苦笑い。

多くの先輩たちから「良いよ」と声をかけてもらっている。「水森（かおり）先輩からは『今までで一番いいよ』と言ってもらいました。秋元順子先輩からも、先日『いいよ』と言っていただいた。うれしいです。先輩の応援を励みにしてヒットを目指したい」と意欲まんまんだ。年末の賞レースや紅白歌合戦にも「もちろん、いい年末をすごしたい。頑張りたい」と意欲を明かした。

2月には舞台「女郎蜘蛛」に出演した。「合計10人の女性が出演して、毒婦が地獄で出会うという物語。私が演じたのは、夫がいながら歌舞伎役者の卵に貢いで夫を毒殺する役。セリフもたくさんありました。でも、共演者が同世代ばかりで良い経験でした。演歌歌手以外と接する機会を持てたことで世界が広がった。機会があればまたお芝居をやりたい」と話した。

7月30日に津吹みゆと東京・浅草でジョイントコンサートを行う。「1人よりも2人の方がいろいろなことができる。楽しみです」。15周年の節目。“わさみん”が大きく羽ばたこうとしている。