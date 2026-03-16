TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。番組の進行を担当するセント・フォース所属のフリーアナ中澤有美子（50）に絡む一幕があった。

同時間帯では、ニッポン放送と文化放送がWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本対ベネズエラ戦を生中継していた。安住アナは「WBCが行われているということで。ネット系のプラットフォーム企業が放映権、大枚をはたいて取得したと。地上波のテレビが青息吐息だと言われてますけども、AMラジオもニッポン放送さんと文化放送がWBCを生中継するということですからね」と前置きした上で「究極的に追い込まれているのはTBSラジオの今の時間だろう、俺たちだろう！ よってたかってみんな嫌いだよっていう話ですよね。嫌になっちゃうよって話ですけど」と切り出した。

その上で「私たちが仕事をし始めた時はまだまだこのメディア、落ち目とは言いながらも、帯番組5年10年やったら、都内にビル3軒4軒建てるっていう話だったんですよ？ それ信じてやってきたら冗談じゃない。都内にマンション、1軒も買えやしない。バカヤロー！」などと安住節をさく裂させた。

安住アナの一連の本音を聞かされた中澤は「本当に今日聴いて下さっている方がいると思うと、うれしいですね」とコメント。安住アナはすかさず「またそんな全方位外交みたいなコメントして！ あなたが一番いい暮らししてるんだよ！」とツッコミを発動。中澤は「それ本当何なんですか…」と反応するのがやっと。安住アナが手を緩めず「調べてちょうだいよ。恐ろしい」と言うと、中澤は「意味が分からない」と返答。

安住アナは「意味が分からないじゃない。全部言うよ！ じゃあ。全部言うよ！ 負けたふりして同情したふりして、いいところ行ってるんだから、あなたは。恐ろしいよ、本当にね」と再びツッコミを入れた上で「今日、聴いて下さっている皆さんが本当のお客様です、ありがとうございます」と締めくくった。