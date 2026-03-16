お笑いコンビ、ハイヒールリンゴ（64）が16日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。イラン攻撃をめぐりトランプ米大統領が14日、自身のSNSでホルムズ海峡の安全確保を目的に、日本など複数の国を名指ししながら艦船派遣への期待を表明したことに反発した。

リンゴは「これ、おかしくないですか？ 自分らが始めておいて、派遣するよう呼びかけが『すべきだ』って。『助けてください』ってのはまだ分かるんですよ。私らは向こうに何とかしてほしいのに、『そうすべきだ』って、何で上から言われないといけないのか。一番はじめ、自分らでできる、護衛をつけるって話やったやないですか。政府から出る話と、大統領が個人でXで出る話が出てきて、どっちが正解かも分からない。アメリカ、混乱してません？」とトランプ大統領の投稿に疑問を呈した。

さらに、「こんな上から言われないといけないのか。自分らで始めて、戦争を収められないのは自分らの責任。そうやのに『派遣すべき』みたいな」と重ねた上で、1月のダボス会議でのカナダのカーニー首相の発言を引き合いに「ミドルパワー、中堅国がもっと団結して、大国にものを言うべき時期なんじゃないか」と主張していた。