昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。プロ野球選手からプロゴルファーに転身した故人をしのび、プロ野球界から多くの参列者が追悼した。

巨人軍オーナー付特別顧問の原辰徳氏は、尾崎さんが巨人のキャンプを訪れたことを振り返り「負けん気の強いジャンボさんと一緒になってバッティングケージで打ったりした。『今、つまったな。右手が痛いだろうな〜』と僕らは分かるけど、そういうことも見せず、ファイティングスピリットがあった」とたたえた。

尾崎さんは徳島・海南高（現・海部高）３年時の６４年センバツで甲子園優勝投手に。翌年に西鉄（現・西武）入りして３年間プレー後、プロゴルファーとして国内男子ツアー最多９４勝など数多くの記録を刻んだ。原氏は「野球から転身されて、プロゴルファーの人たちは度肝を抜かれたと思う。長きにわたって日本を代表するプロゴルファーであり、我々の憧れであり、ヒーローでした」としみじみ話した。

晩年は後身の育成に尽力した尾崎さんをしのび「ジャンボさんはアカデミーを含めて若い人たちに継承してるところが多い。そういう選手たちがこれからジャンボ精神を持って、ゴルフ界を引っ張ってくれる人が出てきてくれることを期待したい」と語った。