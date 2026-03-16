◆大相撲 ▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）

東三段目２５枚目・道轟（どうごう、放駒）が、東三段目２２枚目・淡の海（鳴戸）に押し倒されて、１勝４敗となった。

前日の１５日に元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため死去した。道轟は若嶋津さんが師匠だった松ケ根部屋時代からの弟子。先代への思いとともに土俵に上がった。「力みすぎてしまった。正直整理し切れていない部分がある。考えないようにと思っていたが、考えてしまった」と話した。

悲報は１５日の正午頃に師匠の放駒親方（元関脇・玉乃島）から伝えられたといい、「信じられない方が大きい。第２の父のような尊敬できる師匠だった。相撲界に入って厳しいこともあったが、先代の師匠がいたから頑張れた部分があった。稽古場では厳しかったが、稽古が終われば『大丈夫か』と優しく声を掛けてくれた」と声を詰まらせた。

若嶋津さんの「前に出るように」という教えは今も胸の内にある。「先代からも言われてきた。引いて負けるより、前に出て負けるように言われていたので」。残り２番も教えを貫く。