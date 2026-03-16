丸山礼、歯が青く染まった衝撃ショット公開「びっくり」「歯並び良い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの丸山礼が3月15日、自身のInstagramを更新。衝撃的なプライベートショットショットを公開し話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気タレント「歯並び良い」青く染まった衝撃ショット
丸山は、街角で撮影したプライベートショットを複数枚投稿。ドーナツショップの店内で、歯の色が青く染まったショットを披露した。唇にはチョコレートが付いており、丸山自身も少し驚いた表情を見せている。同投稿ではそのほか、エスカレーターで撮影したソロショットも公開されている。
この投稿に、ファンからは「何食べたの」「びっくりした」「歯並び良い」「口にチョコレート付いてるからドーナツかな」「雰囲気めちゃくちゃ可愛い」「一瞬誰か分からなかった」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気タレント「歯並び良い」青く染まった衝撃ショット
◆丸山礼、歯が青く染まった自撮り公開
丸山は、街角で撮影したプライベートショットを複数枚投稿。ドーナツショップの店内で、歯の色が青く染まったショットを披露した。唇にはチョコレートが付いており、丸山自身も少し驚いた表情を見せている。同投稿ではそのほか、エスカレーターで撮影したソロショットも公開されている。
◆丸山礼の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「何食べたの」「びっくりした」「歯並び良い」「口にチョコレート付いてるからドーナツかな」「雰囲気めちゃくちゃ可愛い」「一瞬誰か分からなかった」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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