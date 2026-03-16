元NHK中川安奈アナ、肩紐ワンピ姿の「ロンハー」オフショットが話題「魅力的すぎる」「色白で眩しい」
【モデルプレス＝2026/03/16】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが3月15日、自身のInstagramを更新。番組のオフショットを公開し話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHK美人アナ「魅力的すぎる」胸元タイトな肩紐ワンピ姿
中川は「テレビ朝日『ロンドンハーツ』究極恋愛シミュレーション ラブマゲドン！！ずっとずっと大好きだった企画にお声がけいただきました」とコメントし、番組で着用したノースリーブドレスの写真を複数枚投稿。淡い水色で透け感のあるチュール素材に、肩のリボンが可愛らしい雰囲気を持つワンピースからは美しい素肌やシルエットが映えている。
また、番組で共演したプロスケーターでタレントの安藤美姫との2ショットも投稿し「収録後に安藤美姫さんと！隣の席でこしょこしょ話をしながらマッチングに臨めて楽しいひとときでしたっ！」とエピソードを明かした。
中川が出演した「ロンドンハーツ」の回は3月17日火曜、よる11時15分〜放送予定となっている。
この投稿にファンからは「魅力的すぎる」「雰囲気可愛い」「コーディネートも髪型も似合いすぎる」「お姫様みたい」「色白で眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NHK美人アナ「魅力的すぎる」胸元タイトな肩紐ワンピ姿
◆中川安奈、ノースリーブドレス姿披露
中川は「テレビ朝日『ロンドンハーツ』究極恋愛シミュレーション ラブマゲドン！！ずっとずっと大好きだった企画にお声がけいただきました」とコメントし、番組で着用したノースリーブドレスの写真を複数枚投稿。淡い水色で透け感のあるチュール素材に、肩のリボンが可愛らしい雰囲気を持つワンピースからは美しい素肌やシルエットが映えている。
中川が出演した「ロンドンハーツ」の回は3月17日火曜、よる11時15分〜放送予定となっている。
◆中川安奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「魅力的すぎる」「雰囲気可愛い」「コーディネートも髪型も似合いすぎる」「お姫様みたい」「色白で眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】