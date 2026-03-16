第1子出産の元NMB48吉田朱里「ムチムチしてきた」生後1ヶ月の娘公開「あんよがちぎりパンみたいで可愛すぎる」「ピンクコーデセンス良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】元NMB48でモデルの吉田朱里が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ムチムチしてきた」生後1ヶ月の娘を公開した。
【写真】第1子出産の29歳元NMB「あんよがちぎりパンみたいで可愛すぎる」フサフサ髪の0歳娘
吉田は「髪の毛、ヘアバンド超えてくるのやめれる？笑」と記し、ピンクのヘアバンドから髪の毛がはみ出し、足の出たピンクのロンパースに同系色のレッグウォーマー、白地にピンクのスタイ姿の娘の写真を公開。「ムチムチしてきた」とぷくぷくした足の部分にコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「あんよがちぎりパンみたいで可愛すぎる」「髪の毛ふさふさ」「ピンクコーデセンス良すぎ」「すくすく成長してますね」「天使」などの声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子出産の29歳元NMB「あんよがちぎりパンみたいで可愛すぎる」フサフサ髪の0歳娘
◆吉田朱里、生後1ヶ月の娘の姿公開
吉田は「髪の毛、ヘアバンド超えてくるのやめれる？笑」と記し、ピンクのヘアバンドから髪の毛がはみ出し、足の出たピンクのロンパースに同系色のレッグウォーマー、白地にピンクのスタイ姿の娘の写真を公開。「ムチムチしてきた」とぷくぷくした足の部分にコメントを添えている。
◆吉田朱里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「あんよがちぎりパンみたいで可愛すぎる」「髪の毛ふさふさ」「ピンクコーデセンス良すぎ」「すくすく成長してますね」「天使」などの声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】