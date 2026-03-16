ミャクミャク、1stグラビア写真集決定 2泊3⽇沖縄ロケで撮影・お渡し会も実施【I myaku you.】
【モデルプレス＝2026/03/16】大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、1stグラビア写真集「I myaku you.」（フェリシモ出版）を2026年4⽉13⽇に発売することが決定した。
【写真】沖縄の海を背景にアイドルさながらのポーズを決めるミャクミャク
「I myaku you.」は、ミャクミャクの魅⼒・可愛さを余すことなく詰め込んだ渾⾝の1冊。2泊3⽇の沖縄ロケを敢⾏し、豊かな⾃然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になる可愛らしいミャクミャクの姿を撮り下ろした。購⼊者特典として、珠⽟のカットでデザインした「フォトカード」を封⼊予定。
また、タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（⿎動）をドキドキ・ワクワクさせたい”という意味が込められている。さらに、写真集の発売を記念し、東京・⼤阪・名古屋の3都市にて「お渡し会」の開催が決定。⽇程や参加⽅法などイベントの詳細については、後⽇公式発表される。（modelpress編集部）
― 初グラビアの感想を教えてください。
とっても楽しかったよ！これからも⾊々なことに挑戦していきたいな！
― タイトルの「I myaku you.」はどんな意味が込められていますか？
⾒た⼈みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる︕
― ⾒どころを教えてください。
ぜんぶだよ。
― 撮影に向けて準備したことはありますか？
ぜんぶの⽬がぜんぶあいてられるように練習したよ。
― ファンの皆さんに⼀⾔！
買って！
書名：「I myaku you. 」
仕様：224ページ／カラー／特製フォトカード付き（全5種類のうち1枚封⼊）
撮影：てんてん
監修：2025⼤阪・関⻄万博マスターライセンスオフィス
発⾏：フェリシモ出版
発売⽇：2026年4⽉13⽇
【Not Sponsored 記事】
【写真】沖縄の海を背景にアイドルさながらのポーズを決めるミャクミャク
◆ミャクミャク、1stグラビア写真集決定
「I myaku you.」は、ミャクミャクの魅⼒・可愛さを余すことなく詰め込んだ渾⾝の1冊。2泊3⽇の沖縄ロケを敢⾏し、豊かな⾃然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になる可愛らしいミャクミャクの姿を撮り下ろした。購⼊者特典として、珠⽟のカットでデザインした「フォトカード」を封⼊予定。
◆ミャクミャクインタビュー
― 初グラビアの感想を教えてください。
とっても楽しかったよ！これからも⾊々なことに挑戦していきたいな！
― タイトルの「I myaku you.」はどんな意味が込められていますか？
⾒た⼈みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる︕
― ⾒どころを教えてください。
ぜんぶだよ。
― 撮影に向けて準備したことはありますか？
ぜんぶの⽬がぜんぶあいてられるように練習したよ。
― ファンの皆さんに⼀⾔！
買って！
◆商品概要
書名：「I myaku you. 」
仕様：224ページ／カラー／特製フォトカード付き（全5種類のうち1枚封⼊）
撮影：てんてん
監修：2025⼤阪・関⻄万博マスターライセンスオフィス
発⾏：フェリシモ出版
発売⽇：2026年4⽉13⽇
【Not Sponsored 記事】